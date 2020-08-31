Dion McGhee Manchester United'tan ayrıldı, Beşiktaş'ı takibe aldı
Manchester United altyapısından çıkan ancak kulüpten teklif almadığı için temmuz ayında serbest kalan İngiliz futbolcu Dion Mcghee, Beşiktaş'ı takip etmeye başladı. Dion McGhee şu anda bonservissiz ve serbest. 20 yaşındaki oyuncunun asıl mevkisi orta saha ve 10 numara.
31 Ağustos 2020, Pazartesi 10:57 Son Güncelleme:
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Beşiktaş, eski Manchester United'lı Dion McGhee tarafından takibe alındı. 1 Temmuz itibarıyla Manchester United ile yollarını ayıran İngiliz oyuncu, o tarihten beri kulüplerle görüşmeler yapıyor.
20 yaşındaki genç oyuncunun Beşiktaş'ı takibe alması ise Türkiye'ye gelme ihtimalini doğurdu.
Manchester United'ta orta saha haricinde sol kanat ve sol bek mevkilerinde de denenen solak oyuncu altyaş kategorileri de dahil olmak üzere Kırmızı Şeytanlar'da 3 senede 43 maça çıktı ve 5 gol 3 asistle oynadı.
https://www.instagram.com/p/CAGjx1iBAzv/
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