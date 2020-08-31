Beşiktaş, eski Manchester United'lı Dion McGhee tarafından takibe alındı. 1 Temmuz itibarıyla Manchester United ile yollarını ayıran İngiliz oyuncu, o tarihten beri kulüplerle görüşmeler yapıyor.

20 yaşındaki genç oyuncunun Beşiktaş'ı takibe alması ise Türkiye'ye gelme ihtimalini doğurdu.

Manchester United'ta orta saha haricinde sol kanat ve sol bek mevkilerinde de denenen solak oyuncu altyaş kategorileri de dahil olmak üzere Kırmızı Şeytanlar'da 3 senede 43 maça çıktı ve 5 gol 3 asistle oynadı.



