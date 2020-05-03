Dipsiz göl suni göl oldu

Manzarasıyla ilgi çeken Taşköprü Yaylası’ndaki 12 bin yıllık Dipsiz Göl’de, ’define’ söylentisi üzerine 2 kişi geçen yıl kazı için başvuruda bulundu. İlgili kişilere define arama ruhsatı verildi. Geçen yıl yapılan kazıda gölün suyu tahliye edildi. Kazı define bulunamayınca sonlandırıldı. Kazıyla ilgili yapılan soruşturmada sorumlu kişiler açığa alındı.

Su takviyesi yapılıyor

Kazı sonrası göl alanı taş ve toprak yığını haline döndü. Gölün eski haline dönüştürülmesi için de çalışma başlatıldı. Göle dökülen dayanıksız toprak çıkarıldı. Yerine ise suya dayanıklı kireçli ve killi toprak döküldü. Göle yandaki dereden boru hatlarıyla doğal kaynak su da verilmeye başlandı. Dipsiz Göl’ün kış aylarında biriken karın erimesi ile de su tutması bekleniyor.

'Suni göl oldu'

Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, gölün orijinalliğinin bozulduğunu belirtti. Bektaş “Önemli olan Dipsiz Göl´deki yaşayan fauna ve floraydı. Define kazısı bu özellikleri yok etti. Gölün eski durumuna dönmesi mümkün değil. Zaman içerisinde belki o gölde fauna olur, ama uzun bir zaman alır. Artık suni göl oldu” dedi.