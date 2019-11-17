İş insanlarının ikisi de Trabzon’da faaliyet gösteriyor. Biri inşaat diğeri ise hafriyat sektöründe. Dosyadaki kayıtlardan numarasına ulaşılan Fatih Sözen, kendisinin Alanya’da inşaat işleri yaptığını söyleyerek “Ben o iş insanı değilim. Sadece isim benzerliği” diye iddiada bulundu. Dosyadaki kayıtlara göre Trabzon’daki Kültür Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu da göldeki kazı için kendisine görüşü sorulduğunda ‘arkeolojik veya kentsel sit alanında değildir’ raporu verdi.Kazı yapılırken ilgili kanun gereği kazıya üç kişiden oluşan resmi bir heyetin de eşlik ettiği ortaya çıktı.

Dipsiz Göl'ün son hali

Resmi heyet önünde yapılan kazı sonucunda herhangi bir ‘define’ bulunamadığı kayda geçirilmiş. Hürriyet’ten Musa Kesler'in haberine göre, Gümüşhane Valisi Kâmuran Taşbilek, bakanlığın başlattığı soruşturmanın devam ettiğini, Gümüşhane Üniversitesi’nden uzmanların da gölü ve çevresini incelemeye aldıklarını söyledi. Taşbilek, valilik ekiplerinin üniversiteden uzmanlarla birlikte gölü rehabilite etmek için yoğun bir çalışma yürüttüklerini de söyledi.

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