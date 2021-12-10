Türkiye Direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü öldü

Direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü öldü

Türkiye

Direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü öldü

Ankara’da otomobille seyir halindeyken direksiyon başında kalp krizi geçiren Yüksel Yücel (53), hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

10 Aralık 2021, Cuma 22:14 Son Güncelleme:
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Kaza, saat 15.30’da Çankaya ilçesindeki Dikmen Caddesi’nde meydana geldi. Yüksel Yücel kontrolündeki 06 FN 2176 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon başında kalp krizi geçirmesi sonucu bir apartmanın garaj duvarına çarptı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yücel’in kalp krizi sonucu öldüğünü tespit etti. Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Caddedeki esnaftan Ender Yoldar, "Burası biraz yokuş bir cadde. Yukarıdan araba geldi. Biz önce freni patlamış zannettik. Sonradan içindeki sürücünün kalp krizi geçirdiğini öğrendik. Yoldan geçen bir doktor ilk müdahaleyi yaptı. Ama maalesef hastanın o anda vefat ettiğini öğrendik. Ambulansın gelmesi neredeyse 30 dakika sürdü. Olay anında şans eseri burada kimse yoktu. Daha fazla zarar olabilirdi" dedi.

DHA

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