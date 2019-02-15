Adana'da özel halk otobüsü sürücüsü Orhan Can (34) seyir halindeyken yolcularını canını hiçe sayarak cep telefonunda okey oynadı. Bu sırada bir yolcu da cep telefonu kamerasıyla okey oynayan otobüs şoförünü görüntüledi. Görüntülerin sosyal medyada yer almasının ardından trafik polisleri, sürücünün izini sürmeye başladı. Sivil trafik polisleri, duraklardaki otobüsleri tek tek incelemeye aldı.

MAVİ KAPLAMADAN ANLADILAR

Otobüslerde inceleme yapan sivil polis ekipleri, aracın şoför bölümün solunda yer alan mavi kaplamadan sürücüyü tespit etti. Halk otobüsü şoförü Orhan Can, polise direksiyon başında okey oynadığını itiraf etti. Bunun üzerine olay yerine resmi trafik polis ekipleri geldi. Sürücüye trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek ve telefonla uğraşmaktan para cezası kesildi.

'ZAMAN VARDI, AÇMIŞIM'

Halk otobüsü şoförü Orhan Can basın mensubunun "Neden okey oynadınız?" sorusuna "Zamanım vardı, beklerken o arada açmışım. Dalgınlığıma geldi. Kendi kendime zarar verdim. Yaptığım hatanın bedelini çekiyorum" diyerek kendisini savundu.

İHA