Türkiye Erzurum'da katliam gibi kaza: 3 ölü, 3 yaralı...

Erzurum'da katliam gibi kaza: 3 ölü, 3 yaralı...

Türkiye

Erzurum'da katliam gibi kaza: 3 ölü, 3 yaralı...

Erzurum’un Aşkale ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil takla attı. Araçta bulunan 3 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

13 Aralık 2021, Pazartesi 14:34 Son Güncelleme:
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Erzurum'un Aşkale ilçesine bağlı Kavurmaçukur köyü mevkiinde meydana gelen olayda Dağyurdu köyünden Aşkale’ye gelmek üzere hareket eden sürücü Nizamettin Yalvaç idaresindeki otomobil bilinmeyen bir sebepten dolayı Kavurmaçukur köyü mevkiinde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak taklalar attı.

Yaşanan kazada Kavurmaçukur köy halkı olayı jandarmaya ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri güvenlik önlemleri alırken sağlık ekipleri de hızla yaralılara müdahale ettiler.

Şarampole yuvarlanan araç içerisindeki iki kardeş Cemalettin Yalvaç, Nizamettin Yalvaç ve Yaren Güneş hayatını kaybetti. Otomobil içerisindeki diğer 3 yaralı ise ambulanslarla Erzurum Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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