Türkiye Direksiyon hakimiyetini kaybetti, çimenlik alana uçtu!

Direksiyon hakimiyetini kaybetti, çimenlik alana uçtu!

Türkiye

Direksiyon hakimiyetini kaybetti, çimenlik alana uçtu!

İstanbul'da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, otomobiliyle bariyerlere çarparak yol kenarında bulunan çimenlik alana uçtu. Yaşanan kaza sonrası araç içinde bulunan iki kişi şans eseri hafif sıyrıklarla kurtuldu.

26 Aralık 2021, Pazar 10:07 Son Güncelleme:
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İstanbul'un Beşiktaş ilçesine bağlı Fatih Sultan Mehmet köprüsü istikameti Levent çıkışı mevkiinde meydana gelen olayda Ömer Adak yönetimindeki araç sürücünün bir anlık uyku dalgınlığıyla direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak takla attı.



Takla ata araç yol kenarındaki çimenlik alana uçtu. Sürücünün ihbarıyla olay yerine hemen polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ters dönen arabadan kendi imkanlarıyla çıkan sürücü ve kız arkadaşının ilk müdahaleleri olay yerinde yapıldı. Yaralılar, tedbir amaçlı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaşanan kaza sonrası araçta maddi hasar meydana geldi.

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