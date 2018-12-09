Diriliş Ertuğrul 127. bölüm 2. fragmanı yayınlandı!

Çarşamba günlerinin ilgiyle izlenen dizisi Diriliş Ertuğrul'un 127. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Diriliş Ertuğrul yeni bölümde Diriliş Ertuğrul yeni bölümde Selcan Hatun yıllar sonra Kayı obasına geliyor. Selcan Hatun yanında Süleyman'ı da getiriyor ve Hayme Ana torunuyla ilk kez karşılaşıyor. Öte yandan düşmanlar dört bir yoldan saldırıya geçiyor. Ertuğrul Bey İlbilge Hatun'a uyarılarda bulunurken yarın atağa geçeceklerinden bahsediyor.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

İlbilge Hatun, handa babası Umur Bey’in öldürülmesinin ardından Ertuğrul’dan bunun hesabını sormuştu. Umuroğlu alpları ise, Ertuğrul’dan bunun cezasını kesmeye yeltendiklerinde, Ertuğrul onlara haddini bildirmişti. Gündüz, bu cinayetin üzerine kaldığını öğrenmiş ve üzerindeki kara lekeyi temizlemek için kaçmıştı. Dragos ise adamlarıyla birlikte zaferinin tadını çıkarmıştı. İlbilge, Ertuğrul ile konuşmasının ardından onun sözüne güvenmişti. Ancak Dragos’un yaptığı planla İlbilge, Ertuğrul’a olan güvenini kaybederek Gündüz’ün peşine düşerken, Ertuğrul da Kara Bela’nın tuzağına düşmüştü…