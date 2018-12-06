Çarşamba günleri izleyici ile buluşan Diriliş Ertuğrul'un 127. bölüm fragmanı yayınlandı. Diriliş Ertuğrul yeni bölümde İlbilge Ertuğrul Bey'i öldürmek için hamle yapıyor. Dragos da aynı şekilde Gündüz ve Ertuğrul Bey'i Söğüt'e varmadan öldürmenin peşinde... Öte yandan Kayı obası büyük tehlike altında...

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

İlbilge Hatun, handa babası Umur Bey’in öldürülmesinin ardından Ertuğrul’dan bunun hesabını sormuştu. Umuroğlu alpları ise, Ertuğrul’dan bunun cezasını kesmeye yeltendiklerinde, Ertuğrul onlara haddini bildirmişti. Gündüz, bu cinayetin üzerine kaldığını öğrenmiş ve üzerindeki kara lekeyi temizlemek için kaçmıştı. Dragos ise adamlarıyla birlikte zaferinin tadını çıkarmıştı. İlbilge, Ertuğrul ile konuşmasının ardından onun sözüne güvenmişti. Ancak Dragos’un yaptığı planla İlbilge, Ertuğrul’a olan güvenini kaybederek Gündüz’ün peşine düşerken, Ertuğrul da Kara Bela’nın tuzağına düşmüştü…