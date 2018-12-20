Diriliş Ertuğrul 129. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni bölümünde Beybolat Bey ve diğerleri sandıkları teslim etmek için yola çıkıyor.

Yolda onları Dragos tehlikesi bekliyor. Beybolat gözünü karartmış şekilde yola çıkarken İlbilge Bizans tarafından ele geçiriliyor. Bu tüm dengeleri alt üst ederken Ertuğrul Bey ve Beybolat onu kurtamak için kalaye baskın yapacak.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ertuğrul, Gündüz’ü fidye karşılığında kaleden kurtarmış ve bir oyun kurarak İlbilge’nin onların peşinden gelmesini sağlamıştı. Amacı ise, İlbilge’yi Gündüz’ün masumiyetine inandırmaktı. Obaya ise beklenmedik misafirler olan Selcan ve oğlu Süleyman gelmişti. Emir Bahaeddin, Gündüz’ün Ertuğrul tarafından Nikea’ya götürüldüğünü öğrenince, obaya baskın vermişti. Bununla da yetinmeyip Artuk’u zindana attırmıştı. Ancak herkes Ertuğrul’un Gündüz’ü Nikea’ya götürdüğünü düşünürken; Ertuğrul, Gündüz’ü Söğüt’te adaletin karşısına sağ salim çıkarmıştı. Ertuğrul, bu hamlesiyle tüm oyunları bertaraf etmiş ve Gündüz’ün masumiyetine İlbilge’yi ikna etmek olan Ertuğrul, neticesinde bu hedefinde muvaffak olmuş ve Gündüz, mahkemece aklanmıştı.