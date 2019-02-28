Diriliş Ertuğrul 138. bölüm fragmanı yayınlandı! Söğüt geri alındı!

Dün akşam Diriliş Ertuğrul'un 137. bölümü ekrana geldi. Dizinin son bölümünün hemen ardından yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. Ertuğrul Bey, Moğollara deyim yerindeyse el öptürüyor. Osman Bey ve Gündüz Alp bu başarının sırrını öğrenmeye çalışırken Ertuğrul Bey'den veciz geliyor.

Söğüt'ü geri alan Ertuğrul Bey, cihana da hakim olabilmek için yayılmak istiyor.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Moğolların hain planları sonucunda Kayı obasını basan Alıncak, Osman’ı kaçırmıştı. Ertuğrul Bey ise İlbilge ve kurduğu oyunla Komutan Alıncak’tan gizlice bilgiler toplarak Osman’ın yerini bulmuş ve onu kurtarmıştı. Alıncak ise Osman’ın kaçırıldığından habersiz olduğundan Ertuğrul’a hanlı pazarda hain bir tuzak kurmuştu. Ertuğrul Bey ise kurulan bu tuzağı fark edip, Alıncak’ın ondan istediği gizli sanığın içini boşaltmış Artuk Bey’in de planıyla hanlı pazarda Alıncak ve adamlarını gafil avlamıştı. Elinde koz olarak kullanacağı bir şey bulamayan Alıncak, Ertuğrul Bey’in kaybolan vergileri geri getireceğini söylemesiyle Ertuğrul Bey’e obasını geri vermiş ve yeniden anlaşmak zorunda kalmıştı.

Obada ise Moğolların gölgesinde hüküm sürdüren Sırma, Selcan Hatun’u öldürmek için hançerini çekmişti. Kendini savunan Selcan Hatun ise hançeri Sırma’ya saplamıştı. Peki Sırma yaşayabilecek mi? Bu meseleyi duyan Beybolat Bey ne yapacak? İlbilge’nin yardımıyla zindandan kaçan Süleyman’ın akıbeti ne olacak?