Diriliş Ertuğrul 139. yeni bölüm fragmanı... Obaya ateş düştü

Çarşamba günleri ilgiyle izlenen Diriliş Ertuğrul'un 139. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni bölümünde Ertuğrul Bey ve Alıncak karşı karşıya geliyor. İkili birbirlerine üstünlük sağlamaya çalışırken Süleyman, Alıncak'ın talimatıyla feci bir işkenceye tutuluyor.

Albastı'ya tepkiler büyük. Selcan Hatun intikam almanın peşinde...

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hülagü Han’ın Sultan Keykavus’u idam ederek Türk obalarına gözdağı vermek istemesi üzerine komutan Alıncak onu Hülagü Han’a götürerek gözüne girmeyi amaçlıyordu. Ertuğrul Bey ise bu planı bozarak Sultan Keykavus’u kaçırıp, Komutan Alıncak’a büyük bir darbe vurmuştu. Komutan Alıncak, Ertuğrul Bey’den şüphelenip Kayı obasını bassa da Ertuğrul Bey Moğollar’ın arasına soktuğu gizli casusu Mergen sayesinde, Sultan’ı Berke Han’ın kaçırdığına inandırmıştı.

Selcan’ın kendisine attığı tokadı sindiremeyen Sırma, Selcan’a hançerle saldırmış fakat kendini savunmaya çalışan Selcan, Sırmay’ı yaralamıştı. Bu olayı öğrenen Beybolat Bey, sinirinden deliye dönmüş, yargısız infaz yaparak Selcan’a kırbaç cezası vermek istemişti. Ertuğrul Bey ise son anda yetişip bu duruma engel olup Selcan’ı yeniden adil bir şekilde yargılayıp İlbilge’nin verdiği ifadeyle de suçsuz olduğunu ortaya çıkarmıştı.

Ertuğrul Bey, Alıncak’a Moğollardan çalınan altınları verme sözüyle obasını geri almıştı. Alıncak’ın amacı ise altınları aldıktan sonra Ertuğrul Bey’i öldürmekti. Ertuğrul Bey bu oyunu anlayıp Komutan Alıncak’a yeni bir hamle yapmış ve onlardan kaçırdığı Sultan Keykavus’u onlara teslim edeceğini söylemişti. Komutan Alıncak da tüm itibarı bu meseleye bağlı olduğu için bu durumu mecburen kabul etmişti.

Peki, Ertuğrul Bey Sultan Keykavus’u Alıncak’a teslim edecek midir? Selcan ve Sırma arasında yaşanan meselelerden sonra sular duracak mıdır? Söğüt’ü geri alan Ertuğrul Bey’i ne gibi gelişmeler beklemektedir? Ertuğrul Bey’in hamleleriyle köşeye sıkışan Komutan Alıncak’ın yeni hamlesi ne olacaktır? Obasını ve Söğüt’ü geri alan Ertuğrul Bey’e karşı Beybolat ne yapacaktır?