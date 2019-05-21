Diriliş Ertuğrul 149. bölüm 2. fragmanı yayınlandı!

Her çarşamba seyirciyle buluşan Diriliş Ertuğrul'un 149. bölümü yarın akşam yayınlanacak. Yeni bölümde Ertuğrul Bey Berke Khan'ın yanına gitmek için yola çıkıyor. Ertuğrul Bey'in endişesi bunun Arıkbuka tarafından duyulması... Arıkbuka planlarını devreye sokmaya hazırlanırken ihanet arkadan yaklaşıyor. Şu an en çok yöneltilen soru "Ertuğrul Bey ölecek mi?" şeklinde...

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ertuğrul Bey Albastı’yı öldürdükten sonra abisi Gündoğdu’yu Arıkbuka’nın tuzağından kurtarmış ve obaya dönmüştü. Cenkte ağır yaralanan Turgut iyileşmiş, Ertuğrul Bey ve Gündoğdu’nun da obaya sağ salim dönmesi obayı bayram yerine çevirmişti. Ertuğrul Bey bu mutluluğu perçinlemek üzere daha önce evlilik sözü verdiği İlbilge Hatun ile konuşmuş ve yakın zamanda bu meseleyi sonuçlandırmak istediğini bildirmişti. Ertuğrul Bey ve İlbilge evlenecek mi?

Abisinin öldürülüşünü hazmedemeyen Sırma Arıkbuka ile iletişime geçip işbirliği yapmak istediğini söylemişti. Bunun üzerine Arıkbuka, Ertuğrul Bey’in Berke Han’ın adamlarıyla buluşacağı yeri öğrenmiş ve Ertuğrul Bey’e tuzak kurmuştur.