Yeni sezonda sezon finali yapan diziler tek tek ekrandaki yerini alırken Diriliş Ertuğrul ile ilgili ne net bir tarih ne de bir fragman yayınlanmış değil. Hal böyle olunca büyük bir kitleye hitap eden dizinin ne zaman yeni bölümünün yayınlanacağı merak konusu oldu. Hemen hemen her gün diziyi yakından takip edenler 'Diriliş Ertuğrul ne zaman başlayacak?' sorusunu soruyor.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Diriliş Ertuğrul'un yeni sezonu hakkında kanaldan yapılan bir açıklama yok. Dizi geçen sezon 25 Ekim'de seyircisiyle buluşmuştu. TRT 1 Kanal Koordinatörü Kurtuluş Zeydan, dizinin başlangıç tarihi olarak ekim ayının ortalarını işaret etti. Projenin bu sezon 17 Ekim Çarşamba günü ekrana geleceği bekleniyor.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 5. SEZONDA NELER OLACAK?

Diriliş Ertuğrul'un 5. sezonu merakla beklenirken TRT 1 Kanal Koordinatörü Kurtuluş Zeydan'dan diziye ilişkin ipuçları geldi. İşte Kurtuluş Zeydan'ın Vatan gazetesine yaptığı açıklamalardan satırbaşları: Dizinin isminin Diriliş Osman Gazi değil bu sene de Diriliş Ertuğrul olacağını söyleyen Zeydan, ''Hikaye dönüşüyor. Tarihsel süreçte Kayı obasının yükselişi ana aksımız olarak devam ediyor. Ama Ertuğrul Söğüt'e yerleşiyor'' dedi.

Kurtuluş Zeydan, Burak Özçivit'in dizinin kadrosuna katılıp katılmayacağına ilişkin de açıklamalarda bulundu. Burak Özçivit'in projede olmasının büyük bir kazanç olacağını belirten Kurtuluş Zeydan, "Doğru konumlandırma için biraz sabırlı olmamız ve zamana bırakmamız gerekiyor." diyerek Özçivit'in bu sene projede yer almadığını söyledi.

Öte yandan Ertuğrul'un artık bekar olduğunu vurgulayan Kurtuluş Zeydan, "Onu aşık etmemiz gerekiyor. En büyük düşmanının kız kardeşine aşık olacak" dedi.

Kurtuluş Zeydan, Ertuğrul'un aşık olacağı karakteri oyuncu Hande Soral'ın canlandıracağını açıkladı.