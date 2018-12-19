Diriliş Ertuğrul Albastı (Ali Ersan Duru) kimdir? Kaç yaşında?

Diriliş Ertuğrul 128. bölümüyle bu akşam seyircinin karşısına gelecek. Yeni sezonda diziye birçok ünlü oyuncu katılmıştı. Son olarak ise yeni bölümde Ali Ersan Duru diziye dahil oluyor. Ünlü oyuncu projede Emir Bey'in adamı olan ve aynı zamanda İlbilge'nin abisi olan Albast'yı oynayacak. Bu gelişmenin ardından diziyi sıkı bir şekilde takip eden seyirciler "Ali Ersan Duru kimdir?" sorusunu sormaya başladı.

ALİ ERSAN DURU KİMDİR?

Ali Ersan Duru, 19 Eylül 1984 tarihinde Ankara'da doğmuştur. 4 abisi vardır. Babası Ankaralı, annesi Karadenizlidir. İlkokul, ortaokul ve liseyi Ankara'da okudu.

Eskişehir, Osmangazi Üniversitesi Maliye Bölümü'nden mezun oldu. Aynı dönem içinde Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tiyatro Topluluğu (Esogü Tiyatro Topluluğu) ile amatör tiyatro hayatına başladı. Öncelikle Osmangazi Üniversitesi Tiyatro Topluluğu ile çalışmaya başladı. Lisans eğitimi bittikten sonra oyunculuğu profesyonel anlamda yapmaya karar verdi ve İstanbul'a gelerek oyunculuk eğitimi almaya başladı. Önce 2008 yılında DİALOG anlatım ve iletişimde temel oyunculuk teknikleri dersleri aldı.

Daha sonra da Şahika Tekand Stüdyo Oyuncuları'nda iki yıllık bir tiyatro eğitimi aldı. Bununla paralel olarak aynı dönem içinde workshop'lara katılmaya, diksiyon ve şan dersleri almaya devam etti.

İlk olarak TRT 1 de ''Başrolde Aşk'' isimli sit-com'la profesyonel oyunculuk hayatına başladı.

2012 yazında Turgut Özakman'ın Diriliş adlı romanından beyaz perdeye uyarlanan ''Çanakkale 1915'' adlı sinema filminde roman kahramanlarından Mehmed Ali'ye hayat verdi.

2013 yılında "Yağmurdan Kaçarken" adlı dizide Carlos Martin, Ezgi Asaroğlu, Ayça Erturan, Ali Ersan Duru, Furkan Andıç, Ebru Şancı, Serkan Şenalp, Doğukan Polat ile beraber rol aldı.

Ali Ersan Duru, 2013 yılında Refik Halit Karay'ın eserinden esinlenerek yazılan ve Yönetmenliğini Kudret Sabancı'nın yaptığı "Bugünün Saraylısı" adlı dizide Selçuk Yöntem, Nazan Kesal, Serhat Teoman, Cansu Tosun ile birlikte başrol oyuncusu oldu.