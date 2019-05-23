Diriliş Ertuğrul ne zaman bitiyor? Diriliş Osman ne zaman başlayacak?

Diriliş Ertuğrul 5. sezonu sona eriyor. 2014 yılının sonlarında ekrana merhaba diyen dizi yaklaşık 5 yılın ardından final yapıyor. 150. bölüm haftaya ekranda olacak ve veda edecek. Dininin bitişiyle birlikte "Diriliş Osman" hazırlıkları da başlayacak. Şimdi seyirciler Diriliş Osman'ın ne zaman başlauyacağını sorguluyor...

DİRİLİŞ OSMAN NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Diriliş Osman dizisinin yeni sezonla birlikte yayın hayatına başlaması bekleniyor. Bu sezon Diriliş Ertuğrul kasım hayatında başlamıştı. Diriliş Osman'ın ekim ayında ilk bölümünün yayınlanması bekleniyor.

DİRİLİŞ: OSMAN'DA YER ALACAK KARAKTERLER

Osman Gazi

Rabia Bala Hatun

Gündüz

Savcı

Osman Gazi'nin çocukları;

Orhan, Alâeddin Paşa, Melik Arslan Bey

Fatma Hatun, Çobanbey, Hamid Bey, Ertugrul Bey, Pazarlı Bey