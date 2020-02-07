Diriliş Ertuğrul'un "Selcan Hatun"u Didem Balçın imaj değiştirdi
Instagram hesabından, katıldığı bir defileden fotoğrafını paylaşan ünlü oyuncu Didem Balçın yeni imajıyla çok beğenildi.
07 Şubat 2020, Cuma 20:36 Son Güncelleme:
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Diriliş Ertuğrul dizisinde canlandırdığı "Selcan Hatun" rolü ile sevilen, devam niteliğindeki Kuruluş Osman dizisinde de yer alan Didem Balçın, imaj yeniledi.
Instagram hesabından defileden bir fotoğrafını paylaşan Balçın, “Selcan Hatun bu ne haldir kendine gelesin” mesajlarıyla takipçileri tarafından beğeni topladı.
- Selcan Hatun bu ne haldir kendine gelesin.
- Çok tatlısın Selcan Hatun.
- Bune güzellik Selcan Hatun.
- Hatun bu ne hâl?
- Aman tanrım şu güzelliğe bak!
Estetik mağduru
2018 yılında yaptırdığı estetikuygulaması sonrası yüzünde yanıklar oluşan Didem Balçın, "Arkadaşım, bir güzellik merkezinin ortağı olduğunu söyleyerek beni davet etti. Nereden bileyim sahte doktor çalıştırdıklarını! O arkadaşımın merkezin ortağı olmadığını öğrendim. Onunla görüşmüyorum artık" demişti.
Didem Balçın, Şişli'deki güzellik merkezinden şikayetçi olmuştu. Para cezası verilen merkez, bir ay süreyle kapatılmıştı.