Diriliş Ertuğrul dizisinde canlandırdığı "Selcan Hatun" rolü ile sevilen, devam niteliğindeki Kuruluş Osman dizisinde de yer alan Didem Balçın, imaj yeniledi.

Instagram hesabından defileden bir fotoğrafını paylaşan Balçın, “Selcan Hatun bu ne haldir kendine gelesin” mesajlarıyla takipçileri tarafından beğeni topladı.

- Selcan Hatun bu ne haldir kendine gelesin.

- Çok tatlısın Selcan Hatun.

- Bune güzellik Selcan Hatun.

- Hatun bu ne hâl?

- Aman tanrım şu güzelliğe bak!

Estetik mağduru

2018 yılında yaptırdığı estetikuygulaması sonrası yüzünde yanıklar oluşan Didem Balçın, "Arkadaşım, bir güzellik merkezinin ortağı olduğunu söyleyerek beni davet etti. Nereden bileyim sahte doktor çalıştırdıklarını! O arkadaşımın merkezin ortağı olmadığını öğrendim. Onunla görüşmüyorum artık" demişti.

Didem Balçın, Şişli'deki güzellik merkezinden şikayetçi olmuştu. Para cezası verilen merkez, bir ay süreyle kapatılmıştı.



