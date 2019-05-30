Dün akşam yaptığı final ile ekranlara veda eden Diriliş Ertuğrul yeni sezona Diriliş Osman adı altında başlamaya hazırlanıyor.

Çekimlerine kısa süre önce başlanan Diriliş Osman dizisinde Engin Altan Düzyatan yer almazken, başrolde yer alacak isim ise uzun süre önce netlik kazandı.

İşte, Diriliş Osman dizisi hakkında merak edilen bazı bilgiler...

Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı Mehmet Bozdağ yaptığı açıklamada ''Uzun süredir büyük bir titizlikle yürüttüğümüz projede Osman karakterine Burak Özçivit hayat verecek. Bu vesileyle yol arkadaşlığımızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum'' dedi.

Burak Özçivit de sosyal medya hesabında ''Diriliş Osman ile yolculuğumuz başladı. Hepimize hayırlı olsun'' yorumunu yapmıştı.

ENGİN ALTAN İLE BURAK ÖZÇİVİT AYNI KAREDE YER ALMAYACAK

Dizi, Diriliş Ertuğrul'un sezon finali yapmasının ardından başlayacak. Osman Gazi’nin küçüklüğü Diriliş Ertuğrul'da yer alacak. Ancak Burak Özçivit ile Engin Altan Düzyatan aynı karede yer almayacak.

BAŞKA BİR OYUNCU CANLANDIRACAK

Diriliş Osman'da Düzyatan'ın canlandırdığı Ertuğrul Gazi'nin yaşlılığına bir başka oyuncu hayat verecek.

5 SEZON ANLAŞMA YAPTI

Mehmet Bozdağ ile 5 sezonluk anlaşma yaptığı iddia edilen Burak Özçivit'in bölüm başı alacağı ücret ise sır gibi saklanıyor.