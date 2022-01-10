Magazin Diriliş (The Revenant) filminin konusu nedir? Oscar ödüllü Diriliş filminin oyuncuları kimler?
  • Haberler
  • Magazin Haberleri
  • Diriliş (The Revenant) filminin konusu nedir? Oscar ödüllü Diriliş filminin oyuncuları kimler?

Diriliş (The Revenant) filminin konusu nedir? Oscar ödüllü Diriliş filminin oyuncuları kimler?

Magazin

Diriliş (The Revenant) filminin konusu nedir? Oscar ödüllü Diriliş filminin oyuncuları kimler?

Oscar ödüllü yönetmen Inarritu tarafından yönetilen Diriliş (The Revenant) filmi, başrol oyuncusu Leonardo DiCaprio’ya da Oscar ödülü getirmişti. 2016 yılında beyaz perdede seyirciyle buluşan Diriliş şimdi de televizyon ekranlarında izleyicinin karşısına çıkıyor…

10 Ocak 2022, Pazartesi 17:03 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Efsanevi bir hayatta kalma mücadelesini anlatan Diriliş (The Revenant) filmi vizyona girdiği anda film otoritelerinin ve halkın izleyicinin en çok çeken yapımlar arasında yer aldı. Bu ilgi 88. Oscar Ödüllerinde de karşılığını buldu ve film en iyi yönetmen de dahil olmak üzere 12 dalda Oscar’a aday gösterildi. Gecenin sonunda Oscar heykelini kaldıran isim ise Diriliş filmindeki rolü ile En İyi Erkek Oyuncu Ödülünü alan Leonardo DiCaprio oldu.

DİRİLİŞ (THE REVENANT) FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Hugh Glass kürkleri için hayvanları avlayan bir kuruluş için çalışan deneyimli bir tuzakçıdır. Fakat avlandıkları bölgelerde kendilerinden başka hem yerli Kızılderililer hem de Fransız birlikleri kol gezmektedir. Bir av ertesinde bir boz ayı tarafından ölümcül bir biçimde yaralanan Glass'ı, yavaşlamamak adına ekibi ölüme terk eder. Fakat bölgeyi herkesten iyi bilen avcı Glass hayata tutunur ve yavaş da olsa yaraları iyileşir. Zira yaşama tutunması için oldukça geçerli bir sebebi vardır... 

OSCAR ÖDÜLLÜ DİRİLİŞ FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

  • Hugh Glass: Leonardo DiCaprio
  • John Fitzgerald: Tom Hardy
  • Andrew Henry: Domhnall Gleeson
  • Bridger: Will Poulter
  • Anderson: Paul Anderson
  • Murphy: Kristoffer Joner
  • Fryman: Brendan Fletcher
  • Jones: Lukas Haas

 

Yazarlarımızdan
Filiz Özkol
10 Ocak 2022 günün burç yorumları
Filiz Özkol
Şirin Sever
Ben neyim şimdi?
Şirin Sever
Mehmet Coşkundeniz
İlişkine bir şans daha verebilirsin
Mehmet Coşkundeniz
Bekir Saçar
Sudan ucuz kazaklar
Bekir Saçar
Uğur Alkapar
Bu yıl neler dinleyeceğiz?
Uğur Alkapar
Yasemin Candemir
“Söze dökülen korkular, ne kadar çok konuşursanız kaçacak delik arar!”
Yasemin Candemir
Hande Kazanova
2022 yılında burçlar
Hande Kazanova
Öner Döşer
2022 yılına astrolojik bakış: 2022'de ayakta kalmak
Öner Döşer
Suna Akyıldız
Deha, eşini daha önce de aldatmış
Suna Akyıldız
Gökçen Erdoğan
2022'ye cinsel hayatınızı keşfederek girin
Gökçen Erdoğan
Funda Duru
Ömer Hayyam'ın ruhunu selamlayan müzik grubu: Dolu Kadehi Ters Tut
Funda Duru
Elif Demirtaş Bilir
Yargı dizisinde İnci’nin sevgilisiyle ilgili müthiş bir ipucu yakaladık
Elif Demirtaş Bilir
Sercan Yaşar
Davet engel tanımaz...
Sercan Yaşar
İrem Haliloğlu
Aslan burcunda dolunay: Şimdi şans cesurlardan yana!
İrem Haliloğlu
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Taner Ölmez ve Erkan Kolçak Köstendil aynı projede buluşuyor