Efsanevi bir hayatta kalma mücadelesini anlatan Diriliş (The Revenant) filmi vizyona girdiği anda film otoritelerinin ve halkın izleyicinin en çok çeken yapımlar arasında yer aldı. Bu ilgi 88. Oscar Ödüllerinde de karşılığını buldu ve film en iyi yönetmen de dahil olmak üzere 12 dalda Oscar’a aday gösterildi. Gecenin sonunda Oscar heykelini kaldıran isim ise Diriliş filmindeki rolü ile En İyi Erkek Oyuncu Ödülünü alan Leonardo DiCaprio oldu.

DİRİLİŞ (THE REVENANT) FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Hugh Glass kürkleri için hayvanları avlayan bir kuruluş için çalışan deneyimli bir tuzakçıdır. Fakat avlandıkları bölgelerde kendilerinden başka hem yerli Kızılderililer hem de Fransız birlikleri kol gezmektedir. Bir av ertesinde bir boz ayı tarafından ölümcül bir biçimde yaralanan Glass'ı, yavaşlamamak adına ekibi ölüme terk eder. Fakat bölgeyi herkesten iyi bilen avcı Glass hayata tutunur ve yavaş da olsa yaraları iyileşir. Zira yaşama tutunması için oldukça geçerli bir sebebi vardır...

OSCAR ÖDÜLLÜ DİRİLİŞ FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?