Türkiye Diş ağrısına ambulans gelmeyince dehşet saçtı

Diş ağrısına ambulans gelmeyince dehşet saçtı

Türkiye

Diş ağrısına ambulans gelmeyince dehşet saçtı

Kahramanmaraş Pazarcık'ta dişi ağrıdığı için evine ambulans isteyen İ.D. ambulans eve gönderilmeyince 112 acil istasyonuna giderek kaldırım taşıyla binaya, ambulansa ve park halindeki araçlara saldırdı. İ.D., jandarma tarafından gözaltına alındı.

19 Ağustos 2021, Perşembe 13:02 Son Güncelleme:
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Olay, gece saatlerinde Kahramanmaraş Pazarcık ilçesinin Narlı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, İ.D., 112'yi ayarak dişinin ağrıdığını belirtip hastaneye gitmek için ambulans istedi.

Diş ağrısı için ambulans gönderilmediği cevabını alan İ.D., telefondaki görevliye hakaret ettikten sonra Narlı 112 İstasyon binasına gitti. Buradaki görevlilere de hakaret eden İ.D., daha sonra kaldırım taşıyla binanın camlarını kırdı. İ.D., daha sonra istasyon önündeki ambulansa ve sağlık çalışanlarının park halindeki 2 aracına da zarar verdi.

İ.D., ihbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Sağlık çalışanları da karakola giderek şüpheliden şikayetçi oldu. İ.D., sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

DHA

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