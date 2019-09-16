Diş beyazlatmada evde uygulanan yöntemlerin etkisi daha az!

Bazı dişlerde doğumsal ya da sonradan kullanılan antibiyotikler gibi nedenlerle dişlerde meydana gelen içsel renklemeler olmakla birlikte, günlük olarak tüketilen yiyecek ve içecekler (çay, kahve, meyve suyu) gibi veya sigara kullanımı sonucu dişlerin lekelenmesine neden olan etkenler de dişlerin doğal beyazlığını gölgeliyor.

EVDE UYGULANAN YÖNTEMLERİN ETKİSİ DAHA DÜŞÜK

Dr. Öğr. Üyesi Hakan Yasin Gönder ideal diş beyazlığına sahip olmanın zor olmadığını belirterek dişlerde meydana gelen renklenmelerin diş beyazlatma (bleaching) işlemi ile giderilebildiğini ifade etti.

Diş beyazlatma işleminin mutlaka hekim kontrolünde yapılması gerektiğine dikkat çeken Gönder, “Daha beyaz dişlere sahip olabilirsiniz. Diş beyazlatma işlemi diş taşı temizliği işlemi sonrası yapılan polisaj işleminden oldukça farklıdır. Diş beyazlatma işleminde dişin kendi renk tonu 2-3 ton kadar açılabilmektedir. Diş beyazlatma işlemi hekim tarafından ofis ortamında uygulanan ofis tipi beyazlatma (ofis bleaching) ve hastadan alınan ölçülerle hastanın kendisine verilen şeffaf bir plak sayesinde daha düşük oranlı beyazlatma ajanları içeren jellerle hastanın kendisinin evde uygulayacağı ev tipi beyazlatma (home bleaching) olarak uygulanabilir. Ayrıca hekim kontrolünde olmayan ve hastaların eczanelerden temin edebildiği over the counter olarak nitelendirdiğimiz; beyazlatıcı diş macunu, ağız gargarası gibi ürünler bulunmaktadır. Fakat bu ürünlerin etkisi, hekim kontrolünde olan beyazlatma işlemine nazaran çok düşüktür, hekim kontrolünde yapılan beyazlatma sonrası hekim tavsiyesi ile kullanmak daha doğru bir seçim olacaktır” diye konuştu.

OFİS TİPİ DİŞ BEYAZLATMA (OFİS BLEACHİNG) NEDİR?

Ofis tipi beyazlatma tüm beyazlatma sistemleri içerisinde en etkili yöntemdir. Muayenede gerçekleştirilen beyazlatma işleminde kullanılan beyazlatıcı ajanların peroksit oranları daha yüksek olduğundan beyazlatma daha hızlı olur ve kalıcılığı daha uzundur. Diş beyazlatma işlemi uygulanmadan önce; daha etkili bir sonuç almak için, hastaya beyazlatma öncesi diş taşı temizliği yapılması gerekmektedir. Seanslar öncesi ve sonrası hastadan fotoğraf alınarak, renk tespiti yapılmaktadır. Uygulanacak seans sayısı genellikle 2 veya 3 olup dişteki renklenmeye göre değişmektedir. İşlem öncesi diş etlerinin üzeri zarar görmesini istemediğimiz için koruyucu bir bariyer ile kapatılır ve sonrasında beyazlatma jeli dişlere uygulanır. Yaklaşık olarak 15 dakikalık periyotlarla 2 veya 3 periyod olarak dişlere beyazlatma jeli uygulanır. Seanslar arasında hastanın renklendirici gıdalardan (çay, kahve, şarap vb.) uzak durması ve sigara kullanımını en aza indirmesi istenmektedir. Beyazlatma seansları arasında hassasiyetler görülebilmektedir fakat; kullanılacak olan hassasiyet giderici diş macunları ile bu hassasiyetler ortadan kalkmaktadır.

EV TİPİ DİŞ BEYAZLATMA (HOME BLEACHİNG) NASIL YAPILIR?

Ev tipi olarak adlandırdığımız beyazlatma sisteminde, yine renk saptanıp hastadan tedavi öncesi alınan ölçü sayesinde hastaya uygun şeffaf bir plak üretilir. Evde tipi diş beyazlatma işleminde daha düşük yüzdeli “Karbamid Peroksit” içeren beyazlatma ajanları kullanılır. Hazırlanan şeffaf plak ve beyazlatıcı ajan içeren tüpler hastaya verilerek dişlerine nasıl uygulayacağı hekim tarafından anlatılır. Hasta, ilacı diş hekiminin önerileri doğrultusunda işlemi günde 2 defadan 2 hafta veya sadece geceleri uyurken 1-2 hafta uygular. Haftalık kontrollerle tedavinin nasıl gittiği izlenerek gereken değişiklikler yapılır. Hastaya hangi yöntemle beyazlatma uygulanacağına diş hekimi ve hasta birlikte karar vermelidir.

BEYAZLATMA İŞLEMİNDE BAŞARI ORANI NEDİR?

Yapılan araştırmalar özellikle çay, kahve, sigara ve yaşa bağlı renklenmelerde hastalarda tatmin oranının oldukça yüksek olduğu gösterilmiştir. Ancak; ilaçlara veya aşırı floride bağlı “florozis” olarak isimlendirilen renklenmelerde çok iyi sonuçlar elde edilememektedir.

DİŞ BEYAZLIĞI NE KADAR SÜRE DEVAM EDER?

Kişiden kişiye değişen faktörlere bağlı olarak değişmekle birlikte, dişlerdeki beyazlık 3 ay ile 3-4 yıl arasında devam ediyor. Çay, kahve ve sigara kullanımı fazla olan bireylerde, kazanılmış olan beyazlığın ömrü daha kısa olmakla birlikte, diğer bireylerde beyazlığın ömrü çok daha uzun olabiliyor. Dişlerin tekrar eski renklerine dönmeden 6 ayda bir düzenli kontroller sağlanarak gerektiği takdirde beyazlatma işleminin 6 ayda veya yılda bir tekrarlanması, beyazlığın daha uzun ömürlü olmasını sağlamakta ve ikinci beyazlatmanın süresinin kısalması ve ekonomik açıdan da avantajlı olmaktadır.