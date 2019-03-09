Diş eti sağlığınıza dikkat edin
Diş etlerinizde oluşacak sorunlar ağız kokusu, geçmeyen kanamalar ve sürekli ağrılara sebep olabiliyor. Diş Hekimi Ayten Can, diş etinde oluşan iltihaplanmalar hakkında bilgi veriyor ve önemli uyarılarda bulunuyor...
Diş eti sorunlarının iltihaplara yol açabileceğini belirten Diş Hekimi Ayten Can, diş etlerinde sürekli ağrı olabileceğini ifade ederek “Fırçalama sırasında, yemek yerken ve sondalamada kanama olur.
Diş etindeki bu iltihap rahatsız edici bir ağız kokusuna da neden olur. Diş eti iltihabının nedenleri arasında mikrop kaynaklı dental plak ve diş taşı birikimi, ağız bakımının bakımsız olması, oral hijyenin gerektiği gibi sağlanamaması, bazı vitaminlerin eksik olması, bedensel rahatsızlıklar nedeniyle ağız bakımının sağlanamaması, bazı otoimmun rahatsızlıklar yer alır “ dedi.
Diş Hekimi Can, diş eti İltihabının genel belirtilerini ise şöyle sıraladı:
- Diş etinde kendiliğinden, sondalama ile veya diş fırçalarken kanama olması,
- Diş etinde kırmızılık,
- Diş etindeki şişlik nedeniyle, sağlıklı diş etindeki portakal kabuğu görüntüsünün kaybolması,
- Diş ve diş etinde hafif ağrı veya rahatsızlık,
- Diş eti çekilmesi,
- Ağız kokusu
İHA