Diş eti sağlığınıza dikkat edin

Diş etindeki bu iltihap rahatsız edici bir ağız kokusuna da neden olur. Diş eti iltihabının nedenleri arasında mikrop kaynaklı dental plak ve diş taşı birikimi, ağız bakımının bakımsız olması, oral hijyenin gerektiği gibi sağlanamaması, bazı vitaminlerin eksik olması, bedensel rahatsızlıklar nedeniyle ağız bakımının sağlanamaması, bazı otoimmun rahatsızlıklar yer alır “ dedi.