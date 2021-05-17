Diş ipi kullanımını kalıcı bir alışkanlık yapmak mümkün

❱❱ EN ÖNEMLISI MOTIVASYONDUR: Sizinle ne kadar ipucu paylaşsak da yeni bir alışkanlık edinmeyi gerçekten istemiyorsanız başarısız olursunuz. Günlük diş ipi kullanımını ihmal etmeyi düşündüğünüz her sefer, aklınıza bakteri kakalarını getirin.

❱❱ BIR ARKADAŞINIZDAN YARDIM ALIN: Eşiniz, oda arkadaşınız veya en yakın arkadaşınızdan yardım isteyebilirsiniz. Daha da güzeli, çocuğunuzu diş ipi arkadaşınız yapın ve beraber diş ipi kullanın. Çocuklar yetişkinlerin kötü alışkanlarını kırmak konusunda çok iyidirler. Böylece çocuğunuzun doğru şekilde ağız bakımı yaptığından da emin olabilirsiniz.

❱❱ SIZI TETIKLEYEN ŞEYI BULUN: Iyi veya kötü her alışkanlığın bir tetikleyicisi vardır. Size diş ipi kullanma ihtiyacı hissettiren dişinize sıkışmış bir parça, telefonunuzun alarmı veya yalnızca ağzınızdaki kötü tat olabilir.

❱❱ ALIŞKANLIKLARINIZI BIRLEŞTIRIN: Dişinizi fırçaladığınız sırada diş ipi kullanmak mantıklı bir tercihtir. Buradaki ipucu fırçalamadan önce diş ipi kullanmaktır. Böylece diş macununuzdaki florür dişlerin arasına da etki ederek daha faydalı hale gelecek ve diş minesinin güçlendirilmesine katkıda bulunacaktır.

❱❱ IYI DAVRANIŞI ÖDÜLLENDIRIN: Lavabonuzun duvarına diş ipi kullandığınız günleri işaretlediğiniz bir takvim asabilir, bu takvimi aynı zamanda bir hatırlatıcı olarak kullanabilirsiniz. Bir haftanın sonunda her gün dişi ipi kullandıysanız kendinizi ödüllendirin. Bir aylık süre için daha büyük bir ödül belirleyin. Diş ipi kullanmayı unuttuğunuz günlerin motivasyonunuzu bozmasına izin vermeyin.

❱❱ FARKLI SEÇENEKLER DENEYIN: Dişlerinizin arasını temizlemenin geleneksel diş ipi çeşitleri, diş arası fırçaları ve su püskürtücüler gibi birçok farklı yolu vardır. Çocuğunuz ve kendiniz için en iyisini bulana kadar deneyin.