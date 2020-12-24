Diş macunu tüpündeki renkler ne anlama geliyor?

Diş macunu nedir?

Diş macunu insanlığın var olmasından bu yan oldukça bulunan en temel temizlik ürünlerinden birisidir. Özellikle diş macunu pers ve yunan milleti için son derece önemlidir. İslamiyet ile birlikte diş macunu yerine aynı etkiyi uyandıran misvak kullanılmıştır. Fakat bu bitkiler ve diş macunu benzeri malzemelerin temel nede dişlerin çürümesinin önlenmesidir. Bugün dünyada pek çok diş macunu markası ve diş macunu çeşidi bulunmaktadır.

Bunlar hakkında bilinmesi gereken hangilerinin doğal hangilerinin yapay ve hangilerinin ne derece etkili olduğudur. Genellikle orta Asya toplumları ve Avrupa toplumları ortak olarak diş macunundan beklentisi beyazlatması olmaktadır. Fakat daha çok bilinçli bireyler diş macunu asıl amacında kullanmaktadır. İçerisinde bulundurduğu bolca diş beyazlatıcı etkenden dolayı bireylerin dişine zarar vermesi de mümkündür. Özellikle sağlıklı dişlerin olması için diş macunu markası iyi seçilmelidir.

Diş macunlarının tüplerinin özellikle altında pek çok renk bulunmaktadır. Fakat temel olarak bu tüplerin hemen altın üç ana renk bulunmaktadır. Bu renklerin her birinin farklı bir anlama geldiği kesinlikle unutulmaması gerektiği bilinmelidir. Temelde tüplerin altında siya, yeşil ve kırmızı renklerin bulunduğu mevcuttur. Bu diş macunu renkleri oluşmasında daha çok kimyasal ve doğallık bulunmaktadır. İlk olarak siyah renkli tüplerin oldukça ağır kimyasallardan oluştuğu unutulmamalıdır.

Bu nedenle siyah renk ile boyanmıştır. Diğer renk olan kırmızı renkli tüplerin ise diğer siyah içerikli tüplere göre daha az kimyasal içerdiği bilinir. Yani bu tüplerin genellikle % 70 oranında bir kimyasal oranı mevcuttur. Son olarak en sağlıklı ve en çok tercih edilen yeşil tüpler bulunmaktadır.

Bu tüpler tamamen doğal bir yapıya sahip olduğunu belirtmek için yeşil olmaktadır. Özellikle yeşil renginin seçilmesi doğa dostu olmasında dolayıdır. Eğer bireyler sağlıklı dişler ve sağlam bir yapı istiyorlar ise dikkatli olmalarında fayda vardır.

Diş macunu seçilirken nelere dikkat edilmelidir?

İlk olarak diş macunu kullanan bireylerin bilmesi gereken birkaç husus bulunmaktadır. Öncelikle diş macunu insanların dişlerini temiz ve sağlıklı olması için gereken bir üründür. Bu temizlik ve parlaklık meselesinin abartılması bireylerin sağlıksız dişlere kavuşmasında neden olur. Bu nedenle daha çok doğa dostu diş macunu seçilmesinde fayda vardır. Aksi takdirde dişleri koruyan ve sağlam yapan diş minesi oldukça büyük zararlar alabilir.

Diş yapılarının sürekli kanayan ve oldukça hassas olan bireylerin diş macunu ekstra dikkat etmesinde fayda vardır. Çünkü bu bireylerin yanlış diş macunu ve diş fırçası tercihinden dolayı dişlerinin hasar alması muhtemeldir. Özellikle bireylerin dişleri temizlerken her köşenin oldukça temiz olmasına özen göstermelerinde fayda vardır.





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