Diş macununun hiç bilmediğiniz 17 kullanım alanı

Diş fırçalamanın en önemli yardımcısı olan diş macunları, ağzın ferah kokmasını sağlarken zaman zaman akıllarda soru işaretleri de oluşturabiliyor. İçindeki kimyasal maddelerin zararlı olup olmadığı en çok tartışılan konular arasında ama diş macununun en iyi alternatif olduğu yerler de var.1- Buğu yapan gözlük camlarını diş macunu sürüp hafifçe ovaladıktan sonra suyla temizleyerek kalıcı olarak buğulanmalarını engelleyebilirsiniz.2- Ütünün metal kısmında yanıklardan oluşan lekelere diş macunu sürüp bir bezle ovalayarak lekelerden kurtulabilirsiniz.3- Duvarlarda oluşan küçük delikleri diş macunu ve karbonatı karıştırıp doldurarak kapatabilirsiniz.4- Saçınızı boyarken elinize ya da yüzünüze, kulağınıza saç boyası bulaşırsa diş macunu ile ovalayarak kolayca çıkarabilirsiniz.5- Deri ayakkabı ve giysilerde oluşan yıpranmalara diş macunu sürerek renklerini eski haline getirebilirsiniz.6- Daha spor veya beyaz ayakkabılarınızda oluşan lekeleri de diş macunu ve diş fırçasıyla pratik bir şekilde beyazlatabilirsiniz.7- Yazın baş belamız olan sivrisinek ısırıklarının yarattığı kaşıntıları önlemek için kaşıntı olan bölgeye diş macunu sürebilirsiniz.8- Mutfak ya da banyodaki musluklarınızı, lavabolarınızı üzerinde diş macunu olan bir diş fırçasıyla fırçalayarak temizleyebilirsiniz.9- Gümüşlerinizi ve gümüşten yapılmış tüm takılarınızı suyla ıslattıktan sonra diş macunu sürüp ovalayarak parlatabilirsiniz.10- Pırlanta yüzüklerinizi de mercimek tanesi kadar bir diş macunu ve diş fırçası yardımıyla hafif hafif fırçalayarak parlatabilirsiniz.11- Çocukların tüm yaratıcılığıyla duvarlara çizdiklerini diş macunu ve bir bez sayesinde kolayca çıkarabilirsiniz.12- Ahşap mobilyaların üzerinde oluşan su lekelerini diş macunu ile ovarak yok edebilirsiniz.13- Saçınıza ya da giysilerinize sakız yapışırsa diş macunu ve diş fırçasıyla çok hırpalamadan fırçalayarak sakızdan kolayca kurtulabilirsiniz.14- Bonus: Kıyafetlerde oluşan mürekkep lekelerini diş macunu ve nemli bir bez yardımıyla çıkarabilirsiniz.15- CD'lerinizi küçük çiziklerden dolayı kullanamaz olduysanız üzerine diş macunu sürüp hafifçe silerek yeniden kullanabilirsiniz.16- "Artık CD'yi kim kullanıyor ki" derseniz, telefon ekranlarınızda oluşan küçük çiziklerde de bu yöntemi uygulayabilirsiniz.17- Sivilcelere diş macunu sürerek fazla yağların çabucak kuruyup yok olmalarını sağlayabilirsiniz.