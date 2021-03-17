Diş sıkma probleminden kurtulmanın yolu nedir?

Masseter kası nedir?

Masseter kası çenenin yan tarafında yer alır ve aynı zamanda vücutta bulunan en güçlü kaslardan biridir. Bazı durumlarda masseter kası büyüyerek hoş olmayan bir görüntüye sebep olabilir. Dışarıdan görünmesinin nedenleri ise genellikle diş sıkma, diş gıcırdatma, aşırı sakız çiğnenmesi ve sık sert yiyecek tüketimidir. Hem diş sıkma ve diş gıcırdatma gibi hastalıkların tedavisi için hem de çene bölgesinin görünümünden rahatsız olan kişiler için en ideal yöntem masseter botokstur. Dışarıdan görünen masseter kası yanlara doğru genişleyerek kare şeklini alır. Sert yüz hatlarına sebebiyet veren bu görüntü özellikle kadınlar tarafından beğenilmemektedir. Masseter kasına yapılan müdahale sayesinde yüzün incelmesi mümkün olmakta ve diş sıkma gibi şikayetler son bulmaktadır.

Masseter botoks neden yapılır?

Masseter botoks uygulaması ile bruksizm denilen diş sıkma, gece uyurken diş gıcırdatma problemi ortadan kalkmaktadır. Bruksizm, uyku esnasında çene hareketlerinin getirdiği diş sıkma ve diş gıcırdatma gibi davranışlardır. Bu durumun genetik olduğu düşünülmekte ve toplumda ortalama olarak her 5 kişiden 2’sinde görülmektedir.

Masseter botoksu ile ideal çene şekline kavuşabilirsiniz. Kadın ve erkeğin yüz görüntüsündeki en büyük fark çene bölgesinin şeklidir. Erkeklerde sıklıkla kare ve dörtgen yüz şekli görülürken kadınların kare ya da dikdörtgen yüz hatlarına sahip olması erkeksi bir hava yaratır. Bu nedenle kadınlar bu görüntüden hoşlanmazlar ve daha ince bir görünüm arzu ederler. Bunun için sıklıkla tercih edilen ilk yöntem ise masseter botoksu olur.

Masseter botoks nasıl yapılır?

Cerrahi biri işlem olmadığı için kolay ve ağrısız bir şekilde yapılır. İşlem yapılacak yüz detaylıca incelenir ve danışanın elde etmek istediği görüntü uzman tarafından dinlenir. İşlem sonrası nasıl bir görünüme sahip olacağı danışana anlatılır ve enjeksiyon yapılacak bölgeler belirlenir.

Botoks cerrahi bir müdahale gerektirmediği için güvenlidir ve iyileşme süreci oldukça hızlıdır. Kişi kızarma – morarma sorunu yaşanmadan gündelik yaşamına geri dönebilir. İşlem sonrası yaşadığınız sağlık sorunları ve ağrılar çözüme kavuşacak. Aynı zamanda çene yapınız incelerek ince ve oval bir yüz görünümüne sahip olacaksınız.

Botoks işlemi kalıcı değildir, enjekte edilen botoks çeşidine göre kalıcılık süresi değişmektedir. Genellikle 3 ila 6 ay boyunca etkisi sürmektedir. İsteğe bağlı olarak masseter botoks işlemi uzman hekim kontrolünde tekrarlanabilir. Düzenli yapılan botokslarda sağlık sorunlarından kaynaklanan şikayetler ve zaman içerisinde botoksa duyulan ihtiyaç azalacaktır.

İşlem sonrası dikkat edilmesi gerekenler

Masseter botoks oldukça kolay ve ağrısız bir yöntemdir. İşlem sonrası en sağlıklı görünüm bir hafta sonra belli olur. Bu süreç içerisinde ise çene kası zorlayacak sertlikte gıdalar çiğnenmemeli, enjeksiyon yapılan bölgeye masaj yapılmamalıdır.

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