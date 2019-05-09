Diş sıkmanın sebebi bilinçaltımız (Dişlerimizi neden sıkarız?)

Vücudumuzun kaslardan kemiklere sinirlerden dişlere birbirine her saniye haber gönderen ve temelden bağlı bir makine olduğunu ifade eden Estetik Diş Hekimi Dr. Efe Kaya, "Dişler kemikler içinde bulunur ve dişleri kemiğe bağlayan liflerin etrafında reseptörler vardır. İnsan yemeği ağzına aldığında bu liflerin etrafındaki hareket algılayıcılar çalışmaya başlar ve dişlerin üzerine gelecek kuvvetleri tek tek ayarlar. Yemek yeme hareketinin ilk sinyali alındığında beyin bunu diş üzerinde sabitler. Fakat bu kuvvet artarsa bir şeylerin yanlış gittiğini algılar ve basıncı durdurur. İnsan bilinç dışı veya bilinçli olarak dişlerini sıktığında bu mekanizmaya zarar verir" dedi.

STRES, UYKUDA DİŞ SIKMAYA DÖNÜŞÜYOR

Diş sıkmanın en çok yaşandığı anın uyku hali olduğunu dile getiren Estetik Diş Hekimi Dr. Efe Kaya, "Uyku, bilinçaltı kontrolü ele aldığından dişlerin üzerine gelen kuvvetler değerlendirilemez ve istem dışı fazla kuvvetler dişler üzerinde birikir. Uykuda diş sıkma probleminin başrol oyuncusu bilinçaltımıztır. Gün içerisinde yaşanan olaylar sonucu alt bilinçte oluşan stres gece devreye girer ve bilinçaltının dışavurumu diş sıkmaya dönüşür" dedi.

YANAKLARDA VE ŞAKAK KEMİKLERİNDE AĞRI YARATIYOR

Diş sıkma sonucu dişler üzerinde bulunan, besinleri daha rahat öğütmemize olanak sağlayan girinti ve çıkıntılar gitgide silinerek dişlerin düzleşmesine sebep olur. Kaya da diş sıkmanın sebep olduğu zararlar konusunda şunları söyledi: "Dişlerimizin kapanmasını sağlayan kaslar aynı bir vücut geliştirmeci gibi yoğun çalıştığında şişerler ve ağrılı kasılmalara sebep olabilirler. Diş sıkan hastaların yanaklarındaki ve şakak kemiklerindeki şişlik ile ağrının sebebi budur. Gün içerisinde en fazla 2 saat yemek yerken kullandığımız çene eklemimiz uykuda diş sıkarak 8 saat boyunca çalışacağından yapısal bozukluk meydana gelebilir. Bir diş hekimi diş sıkmanızı engelleyemez ama diş sıkmanın dişlerinize ve ekleminize verdiği zararı engelleyebilir. Bu zararlar geri dönüşümsüz olmadan hekime gözükmek çok önemli. Diş sıkmanın temel sebebi olan stresi engellemek için de yardım alınmalı."

İHA