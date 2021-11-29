Dış ticaret İstatistikleri belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle oluşturulan genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2021 yılı Ekim ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre %20,1 artarak 20 milyar 792 milyon dolar, ithalat %12,8 artarak 22 milyar 230 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Genel ticaret sistemine göre ihracat 2021 yılı Ocak-Ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %33,9 artarak 181 milyar 673 milyon dolar, ithalat %22,5 artarak 215 milyar 533 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ekim ayında enerji ürünleri ve altın hariç ihracat %19,8, ithalat %5,9 arttı

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, 2021 Ekim ayında %19,8 artarak 16 milyar 410 milyon dolardan, 19 milyar 659 milyon dolara yükseldi.

Ekim ayında enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat %5,9 artarak 15 milyar 611 milyon dolardan, 16 milyar 533 milyon dolara yükseldi.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret fazlası Ekim ayında 3 milyar 126 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret hacmi %13,0 artarak 36 milyar 193 milyon dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı %118,9 oldu.

Dış ticaret açığı Ekim ayında %40,1 azaldı

Ekim ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre %40,1 azalarak 2 milyar 399 milyon dolardan, 1 milyar 438 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2020 Ekim ayında %87,8 iken, 2021 Ekim ayında %93,5'e yükseldi.

Dış ticaret açığı Ocak-Ekim döneminde %15,9 azaldı

Ocak-Ekim döneminde dış ticaret açığı %15,9 azalarak 40 milyar 275 milyon dolardan, 33 milyar 860 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2020 Ocak-Ekim döneminde %77,1 iken, 2021 yılının aynı döneminde %84,3'e yükseldi.

Ekim ayında imalat sanayinin toplam ihracattaki payı %95,0 oldu

Ekonomik faaliyetlere göre ihracatta, 2021 Ekim ayında imalat sanayinin payı %95,0, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı %3,1, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı %1,5 oldu.

Ocak-Ekim döneminde ekonomik faaliyetlere göre ihracatta imalat sanayinin payı %94,6, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı %3,0, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı %1,8 oldu.

Ekim ayında ara mallarının toplam ithalattaki payı %79,4 oldu

Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre ithalatta, 2021 Ekim ayında ara mallarının payı %79,4, sermaye mallarının payı %12,0 ve tüketim mallarının payı %8,6 oldu.

İthalatta, 2021 Ocak-Ekim döneminde ara mallarının payı %76,9, sermaye mallarının payı %13,4 ve tüketim mallarının payı %9,5 oldu.

Ekim ayında en fazla ihracat yapılan ülke Almanya oldu

Ekim ayında ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 1 milyar 692 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 1 milyar 306 milyon dolar ile ABD, 1 milyar 223 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 1 milyar 131 milyon dolar ile Irak, 1 milyar 104 milyon dolar ile İtalya takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın %31,1'ini oluşturdu.

Ocak-Ekim döneminde ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 15 milyar 789 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 11 milyar 836 milyon dolar ile ABD, 10 milyar 895 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 9 milyar 202 milyon dolar ile İtalya ve 8 milyar 757 milyon dolar ile Irak takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın %31,1'ini oluşturdu.

İthalatta ilk sırayı Çin aldı

İthalatta Çin ilk sırayı aldı. Ekim ayında Çin'den yapılan ithalat 2 milyar 525 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 2 milyar 434 milyon dolar ile Rusya, 1 milyar 509 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 58 milyon dolar ile ABD, 945 milyon dolar ile İtalya izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın %38,1'ini oluşturdu.

Ocak-Ekim döneminde ithalatta ilk sırayı Çin aldı. Çin'den yapılan ithalat 26 milyar 61 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 22 milyar 611 milyon dolar ile Rusya, 17 milyar 876 milyon dolar ile Almanya, 10 milyar 515 milyon dolar ile ABD, 9 milyar 306 milyon dolar ile İtalya izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın %40,1'ini oluşturdu.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat %2,2 arttı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2021 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre ihracat %2,2, ithalat %1,3 arttı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2021 yılı Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ihracat %24,3, ithalat %15,9 arttı.

Yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ihracatı içindeki payı %2,7 oldu

Teknoloji yoğunluğuna göre dış ticaret verileri, ISIC Rev.4 sınıflaması içinde yer alan imalat sanayi ürünlerini kapsamaktadır. Ekim ayında ISIC Rev.4'e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı %95,0'dır. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı %2,7'dir. Ocak-Ekim döneminde ISIC Rev.4'e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı %94,6'dır. Ocak-Ekim döneminde yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı %2,9'dur.

Ekim ayında imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı %72,6'dır. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı %11,8'dir. Ocak-Ekim döneminde imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı %77,3'tür. Ocak-Ekim döneminde yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı %12,7'dir.

Özel ticaret sistemine göre ihracat 2021 yılı Ekim ayında 19 milyar 831 milyon dolar oldu

Özel ticaret sistemine göre, 2021 yılı Ekim ayında, ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre %20,7 artarak 19 milyar 831 milyon dolar, ithalat %15,3 artarak 21 milyar 599 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ekim ayında dış ticaret açığı %23,4 azalarak 2 milyar 309 milyon dolardan, 1 milyar 769 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2020 Ekim ayında %87,7 iken, 2021 Ekim ayında %91,8'e yükseldi.

İhracat 2021 yılı Ocak-Ekim döneminde 172 milyar 303 milyon dolar oldu

Özel ticaret sistemine göre ihracat, 2021 yılı Ocak-Ekim döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre %34,2 artarak 172 milyar 303 milyon dolar, ithalat %23,0 artarak 207 milyar 342 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ocak-Ekim döneminde dış ticaret açığı %12,8 azalarak 40 milyar 192 milyon dolardan, 35 milyar 39 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2020 Ocak-Ekim döneminde %76,2 iken, 2021 yılının aynı döneminde %83,1'e yükseldi.















