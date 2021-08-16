Çocukluk Diş ziyaretlerini eğlenceli hale getirin

Diş ziyaretlerini eğlenceli hale getirin

Çocukluk

Diş ziyaretlerini eğlenceli hale getirin

Doktor Gilman Yücel anlatıyor.

16 Ağustos 2021, Pazartesi 12:51 Son Güncelleme:
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Düzenli diş ziyaretleri çocuğunuzun diş hekimi muayenelerinde aşinalık ve rahatlık duygusunu geliştirmek için önemlidir. Bu ziyaretler ayrıca sağlıklı bir gülüş için gereken önleyici bakımları da sağlayacaktır. Diş hekimi ziyaretinizi daha az stresli hale getirmek için aşağıdaki yolları deneyebilirsiniz: 

  • Okumak sakinleştirici bir aktivitedir. Çocuğunuzun diş hekimi randevusu öncesinde okuması için en sevdiği kitabı yanında getirebilirsiniz. 
  • Çocuğunuzun diş hekimine giderken kostüm giymesine izin verin. Böylece diş hekimi ziyaretini eğlenceli bir aktivite olarak görmesine yardımcı olabilirsiniz.
  • Çocuğunuzun en sevdiği oyuncağını veya battaniyesini yanında getirmesine izin verin, bu ona ek bir güvenlik ve rahatlık duygusu sağlayacaktır.
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