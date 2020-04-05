Dışarıdan yemek siparişi vermek doğru mu?

Sabri Ülker Vakfı’nın derlediği bilgilere göre; New England Tıp Dergisi’nde yayınlanan yakın zamanlı bir çalışmada, corona virüsün kargo paketi teslim alırken, marketteki bir gıda ambalajına dokunurken veya yemek siparişi tesliminde insanlara kolaylıkla geçemeyeceği belirtildi. Aynı çalışmaya göre corona virüs, bakır yüzeylerde 4 saate, karton yüzeylerde 24 saate, plastik ve paslanmaz çelik yüzeylerde ise 2-3 güne kadar saptanabiliyor. Ancak, virüsün seviyeleri hızlıca azalıyor.

Enfekte olmanız zor

Bir paketten virüs bulaşması için paketi taşıyan kişinin enfekte olması gerekir. Diyelim görevli burnunu sildikten sonra ellerini yıkamıyor ve paketinize virüs bulaştırıyor.

Hasta olan kargo elemanının, hapşırması/ öksürmesi ile paketin teslimi arasındaki sürenin çok kısa olması, tam olarak enfekte olan noktaya dokunmanız, ellerinizi yıkamadan yüzünüze veya ağzınıza dokunmanız gerekir. Bu varsayıma göre paket üzerinde virüs olması enfekte olmanız için risk faktörü. Ama sizi hasta etmek için yeterli değil.

Riski azaltın

Paketi, kapınızın önünde birkaç saat bırakın veya kapının iç tarafına bırakıp ellerinizi tekrar yıkayın.

Paketin üzerinde virüs kaldığına dair endişeniz devam ediyor ise bir dezenfektan ile dış paketi silebilirsiniz veya dış paketi açıp geri dönüşüm kutusuna atabilirsiniz.





Market alışverişinde dikkat edilmesi gerekenler

Sadece ihtiyacınız olduğunda alışveriş yapın ve diğer müşterilerle aranızda yaklaşık 2 metre mesafe bırakın

Alışveriş yaparken ellerinizi yüzünüzden uzak tutun ve eve gelir gelmez ellerinizi yıkayın. Aldığınız ürünleri uzağa koyup tekrar ellerinizi yıkayın.

Satın aldığınız ürünleri kullanmadan önce birkaç saat bekletirseniz paketlerin üzerindeki virüslerin sayısı büyük oranda azalır.

Aldığınız herhangi bir ürünü hemen kullanmanız gerekiyorsa ve ekstra önlem almak isterseniz, paketi bir dezenfektan ile silin.

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