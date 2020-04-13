Discord arka plan gürültüsü bastırma özelliği sunacak

Discord, konuşma esnasında arka plan gürültüsünü azaltmayı amaçlayan Krisp.ai’nin bir beta sürümünü yayınladı. Discord masaüstü kullanıcılarına sunulan özellik, seslerin daha net duyulması için arka plan seslerini algılayıp, ortadan kaldırıyor.

Özelliği test eden kullanıcıların ilk etaptaki yorumları ise oldukça olumlu görünüyor. Biz de Gürültü Azaltma’yı aktif ettiğimizde çevredeki seslerin (klavye vb.) önemli ölçüde azaldığını fark ettik.

Bu özellik henüz beta aşamasında. Siz de bu özelliği aktif etmek istiyorsanız Discord Ayarları > Ses ve Görüntü adımlarını izleyebilirsiniz.

Microsoft geçen ay yaptığı açıklamada , bu yıl içinde Teams görüntülü sohbet platformu için gerçek zamanlı gürültü bastırma uygulayacağını söyledi .



