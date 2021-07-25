Siber güvelik firması Sophos tarafından hazırlanan bir rapora göre, Discord üzerinde son iki ay içerisinde 2020'nin aynı dönemine göre tam 140 kat fazla zararlı yazılım tespit edildi ve engellendi.

Raporun yazarları Sean Gallagher ve Andrew Brandt, 2021’nin ikinci çeyreğinde kullanıcıları zararlı yazılımlara yönlendiren 17 bin benzersiz bağlantının tespit edildiğini söyledi.

Tespit edilen 17 bin bağlantı arasında yalnızca, dosyaları Google Cloud’da barındıran ve arayüz olarak Cloudflare kullanan Discord tarafından barındırılan zararlı yazılımlar var. Bilgisayar korsanları, Discord’un sohbet botunun API’larını, zararlı yazılımı alan hedefleri komuta etmek ve çalınan verileri özel sunuculara sızdırmak için kullanıyor.

Yazılımlar arasında Android platformunu hedef alan, reklama tıklayınca çalışanlar, bankacılık Trojan’ları ve saldırganlara herhangi bir ödeme yöntemi sunmayan, süresi geçmiş fidye yazılımları da yer alıyor.

Bu yazılımlardan bir tanesinin düzinelerce güvenlik aracını ve Windows’un dâhili koruma özelliklerini devre dışı bıraktığı açığa çıkarıldı.