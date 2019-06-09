Dişi kırılan kadın dil kanseri oldu, dilini kestiler!

Denizli’nin Serinhisar ilçesinde yaşayan Halime Elçin (75), dil kenarında yaklaşık bir yıldır yanma ve geçmeyen yaraların bulunması nedeniyle hastaneye gitti. Hastanede yapılan incelemede, daha önce çekilen dişlerinin yerine gerekli diş protezleri yaptırılmadığı için dilde oluşan yaranın dil kanserine neden olduğu tespit edildi. Elçin, hastalığın tedavisi için Kulak Burun Boğaz (KBB) Hastalıkları Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Tuna Kenar’a başvurdu. Yapılan tetkikler sonucu ameliyata alınan Elçin, 6 saat süren başarılı bir ameliyatla sağlığına kavuştu.

“DİL KANSERİNDE ERKEN TEŞHİS ÖNEMLİ”

Dil kanserinde erken teşhisin önemli olduğunu vurgulayan KBB Hastalıkları Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Tuna Kenar, ağızda ve dilde çıkan aft ve yaraların bir hafta ile on gün gibi kısa sürede geçmemesi halinde KBB Hastalıkları uzmanına başvurulması gerektiğini belirtti. Dr. Kenar, "Klinik seyri kısa sürede ölümcül olan dil kanserinin tedavisinde dildeki tümörlü bölgenin etrafında geniş bir sağlam doku kalacak şekilde çıkarılması gerekir. Çünkü dil kanserinde tümörün büyüklüğünden ziyade derinliği önemli. Eş zamanlı olarak boyna yayılma riskinin yüksek olması nedeniyle boyundaki lenf bezlerinin de ameliyatla temizlenmesi gerekmekte. Bu hastamızın ameliyat öncesi tetkiklerinde boynuna tümör yayılımı saptanmadığı halde boyun bölgesinin de cerrahi olarak temizlendiğini ve patoloji raporunda da boynuna yayılım saptanmaması ve dilden alınan tümörlü dokuda yeterli sağlıklı doku varlığı nedeniyle hastamıza daha geniş bir ameliyat ya da ışın tedavisine gerek kalmadı" dedi.

“EKSİK, KIRIK DİŞLER AĞIZ KANSERİNE YOL AÇABİLİR”

Ameliyatta hastanın dilindeki kanserli bölgeyi güvenlik cerrahi sınırlarıyla birlikte boynuna atlama ihtimaline karşı da boynundaki lenf bezlerini temizleyecek şekilde bir operasyon düzenlediklerini aktaran Kenar, hastanın 5 gün hastanede misafir edilip ardından taburcu edildiğini ve sağlığına kavuştuğunu aktardı.

Ağız ve diş sağlığının önemine dikkat çeken Kenar, ilerleyen yaşla birlikte diş kayıplarının yaşandığını ifade ederek, dişleri düzenli fırçalamanın yanı sıra eksik dişlerin yerine konması gerektiğini, bunun için de kalıbı ve ölçüsü iyi alınmış uygun implant ve protezlerin kullanılması gerektiğini ifade etti. Aksi halde eksik ve kırık dişlerin ve ağza tam oturmayan protezlerin sürekli dil, yanak ve diş etine sürterek ağız ve dil kanserine yol açabileceği uyarısında bulundu.

Dişinde bulunan kırığın dilinde yara yaptığını ve kansere neden olduğunu aktaran Halime Elçin ise, ameliyatın başarılı geçip sağlığına kavuştuğu için mutlu olduğunu söyledi. (İHA)