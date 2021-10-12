Dişil enerji nedir, yükselince ne olur? Dişil nasıl anlaşılır?

Kişinin dünyaya geldiğinde bir cinsiyeti bulunmaktadır. Ancak her kişinin içerisinde dişil enerji ve eril enerji bulunmaktadır. Kişinin içerisinde bulunan bu enerji ise hisleri büyük bir oranda etkilemektedir.

DİŞİL ENERJİ NEDİR, YÜKSELİNCE NE OLUR?

Dişil enerji, kişinin içerisinde yer alan duyguların ve sezgilerin bir yansıması niteliğindedir. Dişil enerji genel olarak beynin sağ tarafı üzerinde bir hakimiyete sahiptir. Dişil enerjinin karşısında ise eril enerji yer almaktadır. Her iki enerjinin de kendine has birtakım özellikleri bulunduğunu söylemek mümkündür. Dişil enerjinin eril enerjiye göre daha fazla edilgen olduğu söylenebilir. Dişil enerjisi yüksek olan kişiler bu özellikleri nedeniyle hiçbir zaman uyum konusunda zorluk yaşamazlar. Sağ beynin dişil enerjiden çok fazla etkilendiği söylenebilir. Sağ beyin genel olarak sanatın ve tutkuların baskın geldiği bir bölümdür.

Bir kişide dişil enerji yükseldiği zaman içerisinde bulunan sevgi de açığa çıkar ve buna bağlı olarak sevgide bir artış gözlemlenir. Dişil enerjinin atmasına bağlı olarak kişinin içsel yolculuğunda büyük bir iyileşme yaşayacağını söylemek mümkündür. Dişil enerjiyi yükseltici etkenlerin olduğu gibi düşürücü etkenlerin de bulunduğunu söylemek mümkündür.

DİŞİL NASIL ANLAŞILIR?

Astroloji de eril ve dişil ayrımı burçlara göre yapılmıştır.

Dişil burçlar; balık, boğa, yengeç, oğlak, akrep ve başak olarak belirlenmiştir.

Dişil gezegenler ise ay ve venüs olarak ifade edilebilir.

Dişil ve eril denildiği zaman öncelikli olarak akla cinsiyetler gelmemelidir.

Dişil enerji denildiği zaman bir etkiye karşı tepki gösteren şeklinde anlaşılması gerekmektedir.

Dişil enerjinin özellikleri oldukça kolay bir şekilde anlaşılabilmektedir.

Dişil enerji; risk almayan, izleyen, takip eden, uyum sağlayan, edilgen, önce düşünen, telaşsız, güvenliğine düşkün, adım atmadan önce düşünen, motivasyon olmadan bir işe başlayamayan, fedakâr, başkalarına çok kolay inanandır.

DİŞİL ENERJİ ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Dişil enerji hem erkeğin hem de kadının iç dünyasında bulunmaktadır. İnsanı yönlendirici bir özelliğinin bulunduğunu söylemek mümkündür. Dişil enerjinin sağ beyni temsil ettiği ve etkilediğini söylemek gerekir. İnsanın yaratıcı yönünü dişil enerji üzerinden anlatmak mümkün olabilir. Beynin sağ kısmını temsil eder. Duyguların son derece güçlü olmasının yanında insanın yaratıcılığı da dişil enerjiye bağlıdır. Genel olarak sevgi odaklıdır. Bir konuyla ilgili olarak karar verirken şefkati her zaman öne çıkmaktadır. Sezgilerini her zaman dinler ve önemser. İnsanın özgür yanını temsil etmektedir. Dişil enerji içerisinde bulunduğu yaşamı olduğu gibi doğal seyrinde kabul etmiştir. Bütünsel bir fark ediş yaşamaktadır.

İÇİNİZDEKİ DİŞİL ENERJİYİ FARK EDİN

Dişil enerji bir diğer tabiri ile olma enerjisi olarak da bilinmektedir. Eril enerjinin tam zıttı olarak bilinmektedir. Dişil enerji hayatın akışı içerisinde yer alır. Kendi iç dünyasının farkındadır. Eril enerji ve dişil enerji isimlerini toplumsal hayatta erkeklerden ve kadınlardan yana olan beklentilerden dolayı bu şekilde almıştır. Bunun dışında her insanın içerinde eril enerji ve dişil enerji bulunmaktadır. Ancak bu enerjilerden birisi diğerine göre daha baskın gelmektedir. Buna bağlı olarak da kişinin hayatında ve iç dünyasında birtakım farklılıklar gözlenmektedir.

İçinizdeki dişil enerjiyi keşfedin. Dişil enerji hayatı ve bu hayatın getirdiği deneyimleri kabul etmektedir.

Dişil enerjinin her zaman daha şefkatli ve daha sevgi dolu olduğunu söylemek mümkündür. İçinizdeki dişil enerjiyi fark edin ve gücünüzü kullanmaya başlayın.



