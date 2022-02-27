Türkiye Dışişleri Bakan Çavuşoğlu, Katar ve Ürdünlü mevkidaşlarıyla görüştü

Dışişleri Bakan Çavuşoğlu, Katar ve Ürdünlü mevkidaşlarıyla görüştü

Türkiye

Dışişleri Bakan Çavuşoğlu, Katar ve Ürdünlü mevkidaşlarıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani ile Ürdün Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Yurtdışında Yaşayan Ürdünlüler Bakanı Ayman Safadi ile telefonda görüştü.

27 Şubat 2022, Pazar 13:58 Son Güncelleme:
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada "Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani ve Ürdün Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Yurtdışında Yaşayan Ürdünlüler Bakanı Ayman Safadi ile bugün ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirmiştir. Görüşmelerde Ukrayna'daki son gelişmeler ele alınmıştır" denildi.

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