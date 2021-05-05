Siyaset Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Almanya İçişleri Bakanı Seehofer ile görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Almanya İçişleri Bakanı Seehofer ile görüştü

Siyaset

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Almanya İçişleri Bakanı Seehofer ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer ile görüştü.

05 Mayıs 2021, Çarşamba 23:36 Son Güncelleme:
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Twitter hesabından görüşmeye ilişkin Almanca ve Türkçe yaptığı paylaşımda Çavuşoğlu, Seehofer ile düzensiz göç konusunda atılabilecek adımları değerlendirdiklerini belirtti. Görüşmede PKK ve FETÖ terör örgütleriyle mücadelede etkin iş birliğinin önemini vurguladıklarını kaydeden Çavuşoğlu, Seehofer’e bu yıl da Türkiye’nin uygulayacağı güvenli turizm önlemleri hakkında bilgi verdiğini bildirdi.

AA

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