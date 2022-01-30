Dünya Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Bahreyn’de

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Bahreyn’de

Dünya

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Bahreyn’de

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret kapsamında Sri Lanka ve Maldivler'in ardından Bahreyn’e geldi.

30 Ocak 2022, Pazar 18:44 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bahreyn Dışişleri Bakanı Dr. Abdullatif bin Rashid Al Zayani’nin davetine icabetle resmi ziyaret kapsamında Bahreyn’e geldi. Çavuşoğlu sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “İkili ilişkilerimizi ele almak ve temaslarda bulunmak üzere beş yıl aradan sonra Bahreyn’deyiz” dedi.

Çavuşoğlu, Bahreyn’den önce Sri Lanka ve Maldivler’i ziyaret etmişti.

MANAMA (İHA)

Yazarlarımızdan
Murat Gülderen
Sevgililerden hediye tüyoları
Murat Gülderen
Murat Çelik
Bir kar yağdı böyle oldu
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Cavit Bey'in idamında Bülent Ecevit’in babası
Oral Çalışlar
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Polonya'da fırtınada 1 milyona yakın ev elektriksiz kaldı