Siyaset Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü

Siyaset

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BM Genel Sekteri Antonio Guterres ile görüşmesinde, Kıbrıs, Afganistan, Libya, Suriye ve iklim değişikliği konularını ele aldı.

17 Eylül 2021, Cuma 22:01 Son Güncelleme:
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21 Eylül’de başlayacak üst düzeyli BM 76. Genel Kurul Görüşmelerine katılmak üzere New York’a gelen Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri Guterres ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından Çavuşoğlu, Twitter hesabından "Dünyamızın gündemindeki küresel sınamaları BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’le ele aldık. Kıbrıs, Afganistan, Libya, Suriye ve iklim değişikliği konularındaki görüşlerimizi paylaştık." paylaşımında bulundu. Çavuşoğlu, ayrıca BM 76. Genel Kurul Başkanı Abdulla Shahid ile görüştü ve göreve yeni başlayan Shahid’i tebrik etti. Sri Lanka Dışişleri Bakanı Gamini Lakshman Peiris ile de bir araya gelen Çavuşoğlu, Twitter hesabından, "Coğrafi uzaklığa rağmen ilişkilerimizi geliştirme irademiz tam." mesajı verdi.

AA

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