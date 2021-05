Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Bu adımdan vazgeçin

Çavuşoğlu ve Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Çavuşoğlu, İsrail’in Doğu Kudüs ve Batı Şeria’yı işgal etme politikasının hız kesmeden devam ettiğine dikkati çekti. Doğu Kudüs’teki yasa dışı yerleşimlerin genişletilmesi ve Şeyh Cerrah’taki Filistinlilerin evlerinin yasa dışı yerleşimcilere devri için yeni adımlar atıldığını dile getiren Çavuşoğlu, bu evlerin Ürdün tarafından yapılıp Filistinlilere teslim edildiğini vurguladı. Çavuşoğlu, sahte belgelerle bu evlerin İsraillilere ait olduğunu iddia etme arsızlığının da gösterildiğini belirterek, "Gelecekte daha büyük istikrarsızlıklara yol açmamak için İsrail’in tüm bu adımlardan vazgeçmesini bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Harem-i Şerif’e yönelik kısıtlamaların da bir an önce son bulmasını gerektiğini vurgulayan Çavuşoğlu, Filistinlerin ibadet özgürlüğüne saygı beklediklerini dile getirdi. - "Filistin’de seçimlerin uluslararası standartlarda gerçekleşmesi için her türlü desteği vermeye hazırız" Çavuşoğlu, Filistinliler arasında birlik ve beraberliğe önem atfettiklerini belirterek "Seçim tarihi açıklandığı zaman Türkiye olarak bu seçimin uluslararası standartlarda gerçekleşmesi için Filistin’in ne ihtiyacı varsa onu sağlamaya hazırız." dedi. Gerek siyasi gerekse mali olarak ve lojistik destek bakımından seçimle ilgili ihtiyaç duyulacak cihazların karşılanması dahil her türlü desteğin verileceğini yineleyen Çavuşoğlu, yapılacak seçimi uluslararası kuruluşların gözlemesi durumunda Türkiye’nin 2006’da olduğu gibi gözlemci gönderebileceğini aktardı.

"(Mısır’la) Dışişleri Bakanları düzeyinde bir görüşmeyi gerçekleştirebiliriz"

Türkiye ve Mısır heyetlerinin Kahire’de gerçekleştirdiği istikşafi nitelikli görüşmelere ilişkin soru üzerine Çavuşoğlu, bu konuda 2 ülkenin ortak açıklama yaptığını hatırlatarak, heyetlerin ikili meselelerin yanı sıra bölgesel konuları da ele aldığını belirtti. Çavuşoğlu, "Karşılıklı herhangi bir belge ya da şart koşma gibi bir şey olmadı. Herkes kendi düşüncelerini söyledi, samimi bir ortamda." diye konuştu.

Bu görüşmeden sonra 2 tarafın da karşılıklı hangi adımları atabileceğini değerlendireceğini söyleyen Çavuşoğlu, "Ona göre, gelecekte Sayın Cumhurbaşkanımızın da söylediği gibi bu süreci genişleterek ve derinleterek devam ettirme arzusundayız. Elbette bu süreçte önce istihbaratlarımız görüştü, sonra bakanlıklar devreye girdi, bakan yardımcısı düzeyinde temas oldu.

Samih Şukri ile de, yani dışişleri bakanı düzeyinde de böyle bir görüşmeyi gerçekleştirebiliriz." ifadelerini kullandı. Mısırlı mevkidaşıyla daha önce çeşitli uluslararası platformlarda defalarca görüştüğünü anımsatan Çavuşoğlu, "İlişkilerimizin en az düzeyde olduğu dönemde bile Mısır’ın, özellikle tabii ki Arap dünyası için, İslam dünyası için, Orta Doğu için, Afrika için önemi ortada ama, Filistin için önemini her zaman vurguladık.

Dolayısıyla Mısır’la ilişkilerimizin normalleşmesi demek Fiilistin’e verebileceğimiz desteğin de daha iyi koordine edilebilmesi demektir, daha etkili destek verebiliriz. Önümüzdeki süreçte bu çalışmaları sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

