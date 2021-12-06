Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, eski Suriye Başbakanı Hicab ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar’da eski Suriye Başbakanı Riyad Hicab’la bir araya geldi. İkilinin Suriye'deki son gelişmeler hakkında görüştüğü belirtildi.
06 Aralık 2021, Pazartesi 16:39 Son Güncelleme:
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Katar 7. Yüksek Stratejik Komite Dışişleri Bakanları Hazırlık Toplantısı’na katılmak üzere bulunduğu Katar’ın Başkenti Doha’da temaslarını sürdürüyor.
Bakan Çavuşoğlu buradaki temasları kapsamında, eski Suriye Başbakanı Riyad Hicab’la bir araya geldi.
Görüşmede Suriye’deki son gelişmelerin ele alındığı belirtildi.
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