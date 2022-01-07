Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Kazak mevkidaşı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kazak mevkidaşı Mukhtar Tleuberdi ile telefonda görüştü. Çavuşoğlu, Türkiye'nin Kazakistan’a desteğini yineleyerek, Tleuberdi ile 11 Ocak'taki Türk Devletleri Teşkilatı Dışişleri Bakanları Olağanüstü Toplantısı hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada "Görüşmede, Kazakistan'daki son gelişmeler ele alınmıştır. Bakan Çavuşoğlu, Kazakistan’a desteğimizi yinelemiştir. Görüşmede ayrıca 11 Ocak'ta düzenlenecek ve Kazakistan'daki gelişmelerin değerlendirileceği Türk Devletleri Teşkilatı Dışişleri Bakanları Olağanüstü Toplantısı (çevrim içi) hakkında görüş alışverişinde bulunulmuştur" denildi.





BAKAN ÇAVUŞOĞLU, TÜRKSOY GENEL SEKRETERİ KASEİNOV İLE GÖRÜŞTÜ

Bakan Çavuşoğlu, TÜRKSOY Genel Sekreteri Kaseinov ile bakanlıkta görüştü. Çavuşoğlu, görüşmeye ilişkin Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Türk dünyası dayanışmasına katkıda bulunan TÜRKSOY’un Genel Sekreteri Düsen Kaseinov'la görüştük. Bursa'nın 2022 Yılı Türk Dünyası Kültür Başkenti seçilmesinden memnuniyet duyuyoruz. Türk dünyası olarak birlik ve dayanışma içinde hareket etme kararlılığımız tam" dedi.







