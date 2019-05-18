Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Küba Devlet Başkanı Canel ile görüştü

Temaslarda bulunmak üzere Küba’nın başkenti Havana’da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz Canel ile bir araya geldi.

Programı hakkında sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulunan Çavuşoğlu, “Tek taraflı yaptırımlara karşıyız. Küba’ya uygulanan ambargoya son verilmesi için BM kararını desteklemeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

HAVANA (İHA)