Siyaset Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Macar ve Sırp mevkidaşlarıyla telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Macar ve Sırp mevkidaşlarıyla telefonda görüştü

Siyaset

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Macar ve Sırp mevkidaşlarıyla telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ve Sırbistan Dışişleri Bakanı Nikola Selakoviç ile ayrı ayrı telefonda görüştü.

08 Mayıs 2021, Cumartesi 22:19 Son Güncelleme:
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Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, görüşmelerde, karşılıklı seyahat kısıtlamalarının kaldırılması maksadıyla aşı sertifikasının tanınması hususunda ortak düzenlemeler yapılmasına ilişkin anlaşmaya varıldı. Bahsi geçen anlaşma her ülkenin sağlık bakanlıkları tarafından koordine edilecek ve benzer mutabakatlar ileriki dönemde farklı ülkelerle de hayata geçirilecek.

AA

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