Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, görüşmelerde, karşılıklı seyahat kısıtlamalarının kaldırılması maksadıyla aşı sertifikasının tanınması hususunda ortak düzenlemeler yapılmasına ilişkin anlaşmaya varıldı. Bahsi geçen anlaşma her ülkenin sağlık bakanlıkları tarafından koordine edilecek ve benzer mutabakatlar ileriki dönemde farklı ülkelerle de hayata geçirilecek.

AA