Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuzey Atlantik Anlaşması Örgütü (NATO) Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu ile Genel Sekreter Stoltenberg telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşme kapsamında gelecek ay İngiltere’de gerçekleştirilecek NATO zirvesine ilişkin hazırlıkların görüşüldüğü aktarıldı.

AA