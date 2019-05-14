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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Sierra Leoneli mevkidaşıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Sierra Leone Dışişleri Bakanı Tunis ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi

14 Mayıs 2019, Salı 12:59
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Sierra Leoneli mevkidaşıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sierra Leone Dışişleri Bakanı Nabeela Tunis ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ile mevkidaşı Tunis, telefonda görüştü.

Bakan Çavuşoğlu, Sierra Leone Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio'nun Dışişleri Bakanı tayin ettiği Tunis'i yeni görevinden dolayı tebrik etti.

AA

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