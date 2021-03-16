Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan flaş vize açıklaması
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB ile ilişkiler ve vize konusunda önemli açıklamalarda bulundu.
16 Mart 2021, Salı 14:43 Son Güncelleme:
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB ile ilişkilerde yeni döneme ilişkin, 'Gerilimi geride bıraktığımızı düşünüyorum. Önümüzde önemli bir fırsat var' dedi.
Bakan Çavuşoğlu, 'Türkiye-AB ilişkilerinin mesafe katedebilmesi için geçmişteki hataların tekrar edilmemesi, AB'nin samimi, stratejik davranması gerekiyor' dedi.
Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle;
Gerilimi geride bıraktığımızı düşünüyorum. Önümüzde önemli bir fırsat var
Beklentimiz siyasi engel çıkarılmaması.
Reformlarımız bu süreci destekleyecek
AB İLE VİZELER KALKAR MI?
Vize serbestisinde aşama kaydedebiliriz.
SURİYE İÇ SAVAŞININ 10. YILI
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