Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle;

Irak'la askeri iş birliğimizi sürdüreceğiz. DEAŞ ile mücadelede ortak komite kuracağız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yılın son çeyreğinde Irak'a gidecek.

DOĞU AKDENİZ GERİLİMİ

Türkiye'nin egemenlik hakkıdır. Hiç kimsenin yorum yapma hakkı yoktur. Kıta sahanlığında ne yapmak istediğine ancak Türkiye karar verir. Uluslararası hukuka uygun adım atıyoruz. Sondaj çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Fatih gemimizden sonra Yavuz gemimiz de bölgeye gitti ve bu bölgede sondaj çalışmalarını başlatacak. 2011 yılında o günkü Cumhurbaşkanı Eroğlu'nun da bir teklifi olmuştur. BM çatısı altında bir ortak komisyon kuralım ve müştereken bu paylaşımın nasıl olacağına birlikte karar verelim ondan sonra sondaj ve faaliyetler devam etsin demişti. KKTC'nin bu teklifi masadadır, hiçbir zaman da geri çekilmemiştir. Hiçbir kurum bu konuda adım atmamıştır. Garantör olmayan ülkelerin o bölgede bir hakkı yoktur. Garantör ülkeler dışındaki açıklamalar yersizdir. AB ülkeleri dayanışma adına tamamen Rum yanlısı bir tutum izliyor.

S-400'LER NE ZAMAN GELECEK?

Gerekli teknik hazırlıklar yapılıyor. Milli Savunma Bakanlığı teknik açıklamaları yapacaktır.

Terör örgütleri Kürt halkına zarar veriyor. PKK'nın Irak'tan temizlenmesi için mutabıkız.



