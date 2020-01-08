Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Rus mevkidaşı Lavrov ile basın açıklaması yapıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin arasındaki görüşmeyle ilgili bölgesel konuların ele alındığını açıkladı.

Çavuşoğlu, Erdoğan-Putin görüşmesinde İdlip'te ateşkes, Suriye, ABD-İran gerilimi, Irak ve Libya ile ilgili görüş alışverişinde bulunulduğunu belirtti.

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları:

Libya için ateşkes çağrısı

İki lider (Erdoğan-Putin) Libya'da, 12 Ocak gece yarısı 00.00'da ateşkes sağlanması için çağrıda bulunuyor.

(Erdoğan-Putin görüşmesi) Bu görüşmede ikili ilişkilerimizin yanı sıra bölgesel konularımızı da ele almışlardır.

Lavrov'un açıklamalarından satır başları:

Türkiye ve Rusya başkanları Libya sorununun çözümü çabalarına tüm tarafların ve komşu ülkelerin katılımının önemini vurguladı.

Uluslararası gündeme gelince Basra Körfezi’nde oluşmuş gerginlik, ki gerginliğin temel sebeplerinden ABD’nin uyguladığı orantısız ve haksız güç kullanımıyla İran vatandaşları öldürülmüştür.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin arasındaki ortak açıklamasının metni şöyle:







