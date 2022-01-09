Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede, Afganistan ve Kazakistan'daki son gelişmeler ele alınmıştır" denildi.

ANKARA (DHA)

İlgili Haberler Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Birinci İnönü Zaferi ile ilgili mesaj



