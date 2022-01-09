Siyaset Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan önemli görüşme

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan önemli görüşme

Siyaset

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan önemli görüşme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani ile telefonda görüştü.

09 Ocak 2022, Pazar 20:19 Son Güncelleme:
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede, Afganistan ve Kazakistan'daki son gelişmeler ele alınmıştır" denildi.

ANKARA (DHA)

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