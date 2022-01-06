Dünya Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı ile görüştü

Dünya

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, ikili ilişkiler, NATO Rusya Konseyi toplantısı, Kazakistan, Bosna Hersek ve Kafkaslar'daki güncel gelişmeler ele alındı.

06 Ocak 2022, Perşembe 13:37 Son Güncelleme:
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Dışişleri Bakanı Sayın Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede, ikili ilişkiler, NATO Rusya Konseyi toplantısı, Kazakistan, Bosna Hersek ve Kafkaslar'daki güncel gelişmeler ele alınmıştır" denildi.

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